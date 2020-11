Yaxın vaxtlarda Ermənistanın kapitulyasıyasını elan edəcəyi sənədin imzalanması gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, APA bu barədə diplomatik mənbələrə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və Ermənistan arasında aparılacaq müzakirələrdən biri də regiona Rusiya və Türkiyə sülhməramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlı ola bilər.

Müzakirələr nəticəsi olaraq, erməni silahlı qüvvələri Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının heç bir hərbi əməliyyat olmadan, sülh şəraitində boşaldacaq və Azərbaycan bu ərazilərə nəzarəti bərpa edəcək.

Dağlıq Qarabağın statusu müzakirə predimeti olmayacaq.

