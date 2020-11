Paşinyan Ermənistan üçün ağır olan sənədə imza atdığını bildirdi

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağda müharibənin dayandırılması sənədinə imza atdığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özünün "facebook"dakı səhifəsində yazıb.

“Əziz həmvətənlər, bacılar və qardaşlar. Şəxsən özüm və hamımız üçün çox çətin bir qərar verdim.

Saat 01:00-dan etibarən Rusiya və Azərbaycan Prezidentləri ilə Qarabağ müharibəsinə son qoymaq üçün bir bəyanat imzaladım. Artıq yayımlanan bəyanatın mətni mənim üçün və xalqımız üçün inanılmaz dərəcədə ağrılıdır”, - deyə o qeyd edib.

Diplomatik mənbələrdən verilən məlumata görə, söhbət Ermənistanın kapitulyasiyasından gedir. Azərbaycan Ordusu tərəfindən Şuşa şəhərinin azad edilməsi 27 sentyabrda başlanmış müharibənin taleyini həll edib. Ötən gün daha 72 kəndin və 8 strateji yüksəkliyin işğaldan azad olunmasından sonra Ermənistan ağ bayrağa qaldırmağa məcbur olub.

Şuşanın azad edilməsindən sonra Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tələbləri ilə razılaşmaq məcburiyyətində qalıb.

