Paşinyanın Qarabağ müharibəsinin sona çatması ilə bağlı müraciətindən sonra Ermənistanın paytaxtı Yerevanda etiraz aksiyaları başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yerevanın mərkəzinə avtomobillərlə insanların axını davam edir.

Etirazçılar hökumət binasına girməyə cəhd edirlər. Şüşələrin və qapıların qırıldığı deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.