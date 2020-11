Rusiya sülhməramlıları Dağlıq Qarabağa doğru yola salınıb.

Metbuat.az Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Rusiya Sülhməramlılarının Qarabağa gətirilməsi Ulyanvsk aerodromundan il-76 təyyarələri ilə həyata keçirilir.

Ümumilikdə Dağlıq Qarabağda 1650 Rusiya sülhməramlısının yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

