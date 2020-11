Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qələbə müjdəsindən sonra Bakı sakinləri Şəhidlər Xiyabanına axın edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Televiziyası (AzTV) video-reportaj hazırlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

