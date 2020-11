Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanda olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir bu barədə özünün “facebook”dakı səhifəsində bildirib.

"Mən, əlbəttə Ermənistandayam və baş nazirin işini tam yerinə yetirirəm", - o sosial şəbəkədəki hesabında yazıb.

