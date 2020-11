Yerevanda dövlət çevrilişi baş verir.

Metbuat.az bildirir ki, etirazçılar Ermənistanın baş nazir Nikol Paşinyanı xain adlandıraraq dərhal onun istefasını tələb edirlər.

Trend

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.