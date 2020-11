Can Azərbaycan döyüş meydanında və diplomatiya masasında əhəmiyyətli qələbə əldə etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “Twitter” səhifəsində bildirib.

Nazir deyib: “Bu uğuru ürəkdən təbrik edirəm. Can azərbaycanlı qardaşlarımızla tək millət, tək ürək olmağa davam edəcəyik”.

