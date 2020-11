Azərbaycan dövləti inanılmaz olanı reallığa çevirdi - AÇIQLAMA

''Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin noyabrın 10-u Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair açıqlanan bəyanatı Ermənistanın döyüş meydanında darmadağın olunduğunun etirafı hesab edilə bilər''.

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a özəl olaraq AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Kəlbizadə deyib.

Politoloq bildirdi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev yaranmış beynəlxalq və regional siyasi şəraiti müdrik şəkildə qiymətləndirərək münaqişənin hərbi-siyasi həllini təmin etdi.

Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu cəbhədə, Azərbaycan diplomatiyası isə masada faktiki olaraq bir neçə il öncə heç kimin ağlına gətirmədiyini, inanılmaz olanı reallığa çevirdi.

''Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın, qondarma qurumun terrorçubaşı, hərbi cani Arayik Hartunyanın sosial şəbəkələr vasitəsi ilə etirafları Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında işğalçı Ermənistan ordusunu, ictimai-siyasi, sosial və iqtisadi sferalarda isə Ermənistanı diz üstünə çökdürdüyünü göstərir.

Azərbaycan nəinki beynəlxalq hüquqi səviyyədə tanınan ərazi bütövlüyünün həllinə, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə ölkənin əsas hissəsi arasında Zəngəzurdan keçməklə keçidin təmin olunmasına nail olur.

Dekabrın 1-ə qədər strateji əhəmiyyətli üç rayonun Azərbaycana təslim edilməsi, həm də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının, ordumuzdakı əsgər və zabitlərin, hərbi gücümüzün qorunmasına hesablanıb''.

Elnur Kəlbizadə bildirdi ki, bəyanatda əksini tapmış digər detallara gəlincə, bunlar uzunmüddətli qanlı münaqişələrin həlli üçün zəruridir.

''Yeddinci bənddəki “daxili məcburi köçkünlər” ifadəsi bir daha Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi təsdiq edildiyini təsdiqləyir.



İndi əsas məsələ Millətimizin bu möhtəşəm qələbənin bəhrəsini görməsi üçün milli birliyimizin qorunması, düşmənin bəyanatda əksini tapmış və razılaşdırılmış ən son nüansları yerinə yetirməsinə qədər Millət-Dövlət olaraq ayıq-sayıq olmamız və əzmimizi qorumağımızdır.

Ermənistan isə başının dəmir yumruq altında əzilməsindən nəticə çıxarmalı, ona böyük bir lütf olan bu bəyanatı və əldə edilən razılaşmaların öz üzərinə düşən qismini təmin etməlidir. Əks halda ölkə Prezidentinin bizi heç kəs dayandıra bilməz bəyanatı xatırladılacaq və Azərbaycan Ordusunun yenidən əməli fəaliyyətə keçməsizərurət olacaqdır.

Yaşasın Azərbaycan! Eşq olsun Azərbaycan ordusuna və onun qüdrətli Ali Baş Komandanına!''.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.