''Bundan sonra da Azərbaycanın yanındayıq'' - Mövlud Çavuşoğlu

“Hər dəfə atəşkəsi pozan Ermənistan oldu. Bunun da hesabını ağır ödədi. Güclü Azərbaycan Ordusu uğurlu oldu, Paşinyan təslim olmaq vəziyyətinə düşdü. Dünən gecə üç ölkə arasında atəşkəs imzalanıb. Buna necə nəzarət olunacağı istiqamətində müzakirələr davam edir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu söyləyib.

“Meydan və masada həmişə Azərbaycanın yanında olduq. Bundan sonra da qardaş Azərbaycanın yanında olacağıq. Bu, Azərbaycan üçün böyük zəfərdir. 7 rayon işğal altında idi. Daha öncə fərqli formullar mövcud idi. İndi meydandakı nailiyyətlərin faydaları ilə qısa müddətdə 7 rayonun qardaş Azərbaycana təhvil verilməsinə qərar verilib”, - o qeyd edib.

