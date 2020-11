Azərbaycan Ordusunun noyabrın 8-də işğaldan azad etdiyi Şuşa şəhərindən növbəti video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə hərbçilərimizin Şuşa şəhərinin girişində şəhərin adı yazılan lövhəyə Azərbaycan bayrağını asdığı görünür.

Qarabağın mədəniyyət beşiyi Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalanır və dalğalanacaq!

