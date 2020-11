Rusiya sülhməramlılarının Qarabağa göndərilməsinin görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlarda sülhməramlılarla zirehli piyada daşıyıcılarının magistral yola girməyə necə hazırlaşdıqları görünür.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Rusiya Federasiyasının Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin 1 960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçudan, 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət olacağı bildirilmişdi.

Mənbə: RİA “Novosti”

