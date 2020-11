Rusiya parlamentinin sədri Vyaçeslav Volodin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı üçtərəfli bəyanata münasibət bildirib.

Metbuat.az Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Duma sədri bu qərarın insanların həyatını qoruyacağını və sülhü bərpa edəcəyini vurğulayıb.

“Bizim sülhməramlılarımız çətin missiyanı üzərinə götürüb”, - deyə o bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.