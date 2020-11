“Bakı və İrəvan təmsilçilərinin hərbi əməliyyatları dayandırmaq və diplomatik həll prosesinə başlamaq qərarından məmnunuq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Həsən Ruhani bildirib.

“Bölgədə davamlı təhlükəsizlik yalnız qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq sayəsində mümkündür”,- deyə Ruhani sözlərinə əlavə edib.



