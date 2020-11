Təhsil Nazirliyi “Qaynar xətt”in zənglərinə cavab verməyəcək - SƏBƏB

Ölkəmizdə mövcud pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq, Təhsil Nazirliyinin Telefon Məlumat Mərkəzində (“Qaynar xətt” xidməti, telefon: 146-1, 146-2, 146-3, 146-4) işçi sayı məhdudlaşdırılıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilib ki, vətəndaşlardan "Qaynar xətt"lə əlaqə yaradarkən işçi sayının az olduğunu nəzərə almaları xahiş olunur.

Qeyd edək ki, nazirliyin rəsmi [email protected] elektron poçt ünvanına da müraciət edə və elektron resurslarında (www.edu.gov.az; www.ict.edu.az) təqdim edilən müxtəlif e-xidmətlərdən yararlana bilərsiniz.

