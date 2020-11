Laçın dəhlizinə ordumuz da nəzarət edəcək - VİDEO

"Qarabağdakı rusiyalı sülhməramlıların ağır zirehli texnikası, hava hücumundan müdafiə vasitələri, radioelektron mübarizə sistemləri (RMS), iriçaplı silahlarıolmayacaq. Laçın dəhlizinin təhlükəsizliyini əsgərimiz təmin edəcək. Yəni dəhlizə tam nəzarət əsgərimizdə olacaq".

Metbuat.az Redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə açıqlamanı tanınmış jurnalist və kifayət qədər etibarlı mənbə kimi qəbul edilən Elçin Alıoğlu "Facebook" səhifəsində paylaşıb.

Qeyd edək ki, millət vəkili Vüqar Bayramov da bununla bağlı fikirlərini bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.