Türkiyənin İzmir bölgəsində, Egey dənizinin Kuşadası körfəzi sahillərində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar ətraf ərazilərdə də hiss edilib.Türkiyənin Kandilli Rəsədxanasının məlumatına görə zəzələnin gücü 4,8 bal qiymətləndirilib.

Qeyd edək ki, oktyabrın 30-da Türkiyənin İzmir şəhərində 6,6 bal gücündə zəlzələ olub. Baş vermiş təbii fəlakət zamanı 114 nəfər ölüb, 137 nəfər yaralanıb.

