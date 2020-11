Azərbaycan xalqı 30 ildir ki, bu qələbənin həsrəti ilə yaşayırdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov deyib.

O bildirib ki, Azərbaycan xalqı daim ordusunu sevib, Azərbaycan Ordusuna dayaq olub: "Hər bir Azərbaycan əsgəri vətənini sevir, vətən uğrunda canından keçməyə hazırdır və Vətən uğrunda canından keçdi".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.