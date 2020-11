''Paşinyan istefa ver!'' - Yerevanda aksiya davam edir / VİDEO

Ermənistan polisi İrəvanın Azadlıq meydanında keçiriləcək mitinqdə iştirak etmək istəyən fəalları saxlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, polis heç bir səbəb olmadan insanları saxlayır.



Polis tərəfindən saxlanılanlar arasında “Respublikaçılar" partiyasının nümayəndələri Eduard Şarmazanov, Vaqram Bağdasaryan, Vardan Ayvazyan, Geqam Petrosyan, Hayk Mamidcanyan, Karine Açemyan, Geqam Petrosyan, “Vətən” partiyasının nümayəndələri Arsen Babayan və Vardan Voskanyan da var.



“Çiçəklənən Ermənistan” partiyasının lideri Qaqik Tsarukyan isə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə aparılıb. Bu barədə Q. Tsarukyanın mətbuat katibi İveta Tonoyan jurnalistlərə bildirib.



Qeyd edək ki, bundan əvvəl, Ermənistanın Baş Prokurorluğu, ölkədə hərbi vəziyyət olduğu üçün mitinqlərin qadağan edildiyi barədə xəbərdarlıq edib.



Xatırladaq ki, İrəvanın mərkəzi meydanında mitinq saat 13: 00-da başlamalı idi, lakin aktivistlərin Azadlıq meydanına girməsinə mane olan polis bir neçə saat əvvəldən meydanı mühasirəyə alıb.



Mitinq iştirakçıları Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında üçtərəfli atəşkəs razılaşmasına etiraz edilər.

