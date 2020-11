''Hər şey əbədi itirilmir''.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Vatikanda keçmiş səfiri Mixail Minasyan öz Facebook səhifəsində yazıb.

“Əziz həmvətənlər, bunu ölkəmizin siyasətini yaxşı bilən, regional qüvvələri tanıyan, danışıqların necə aparıldığını və son anda belə necə dəyişdirilə biləcəyini bilən bir insan kimi yazıram.

Buna görə xahiş edirəm diqqətlə oxuyun.

Məsuliyyətlə bəyan edirəm:

1. Hər şey geri dönməz şəkildə itirilmir.

2. Ermənistanda hələ bir şey xilas etmək ümidi var.

3. Bizim üzərimizə qoyulmuş vəziyyəti düzəltmək üçün cəmi 4 günümüz var.

4. Bu, hakimiyyət üçün bir mübarizə deyil, torpaq, ləyaqət və təhlükəsizlik uğrunda bir mübarizədir. Yalnız Nikol hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır.

5. Nikol yalnız vəzifəsində qalmaq istəyir. Nikola'nın gedişi ilə yalnız vətənimizi qurtarmaq istəyirik. Buna görə Nikola'nın siyasi tələsinə düşməyin.

6. Hələ də edə bilərik. İnandırım ki, hələ də edə bilərik. Keçmişi kənara qoyun.

Bu fəlakətin qarşısını almasaq, o zaman nəslimiz bizi bağışlamaz ”- deyə M. Minasyan yazıb

Qeyd edək ki, “Çiçəklənən Ermənistan” partiyasının nümayəndəsi Ripsim Arakelyan xalqa çağırış edib. Arakelyan erməni xalqını meydanlara çıxmağa və həbs edilən müxalifət liderini müdafiə etməyə səsləyib:

“Meydanlara axışın. “Çiçəklənən Ermənistan” partiyasının sədri Qaqik Sarukyan Azadlıq Meydanında həbs edildi. Millət vəkillərimizi də həbs edirlər. Tələsin, torpağı təhvil verən xain, çirkin, yaramaz hərəkətlərə əl atdı"



Qeyd edək ki, hazırda İrəvanda baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə kütləvi etiraz aksiyası keçirilir. Aksiyaya qoşulan müxalifət fəalları saxlanılıb.

Mənbə:News.arm

