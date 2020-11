Rus sülhməramlıları Qarabağda BELƏ YERLƏŞƏCƏK - XƏRİTƏ / FOTO

Rusiya sülhməramlılarının Dağlıq Qarabağa yerləşdirilməsi xəritələri təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir gün əvvəl Rusiya hərbçiləri Ermənistana səfər ediblər. Bəziləri artıq təyinat bölgəsinə gedib. Təmas xətti və Laçın dəhlizi boyunca 16 müşahidə postu qurulacaq.

Rusiya Ordusu Baş Qərargahının Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi Sergey Rudskoy , sülhməramlıların zirehli personal daşıyıcıları və zirehli "Tiger" və "Typhoon" ilə təchiz olunduğunu söyləyib.



Rudskoy əlavə edib ki, artıq Azərbaycan və Ermənistan hərbçiləri ilə əlaqə kanalları yaradılıb.

"Baş Qərargah Rusiya hərbçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri planlaşdırıb. Sülhməramlı kontingentin şəxsi heyəti ona verilən tapşırıqların bütün məsuliyyətini başa düşür və əldə olunmuş razılaşmalara uyğun olaraq onları yerinə yetirməyə hazırdır" - deyə Rudskoy bildirib.



Mənbə:Ria Novosti

