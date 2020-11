“Bütün son 44 gün ərzində Türkiyənin Azərbaycan xalqının mücadiləsinə verilən dəstəyini gördük, hiss elədik. Mənim əziz dostum, qardaşım Mövlud bəy (Türkiyənin XİN başçısı Mövlud Şavuşoğlu - red.) bu qısa müddətdə 5 dəfə Azərbaycanda oldu. Bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov söyləyib.

