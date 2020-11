Türkiyə ilə Rusiya arasında atəşkəsə nəzarətlə bağlı SƏNƏD İMZALANDI

"Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunması münasibətilə Azərbaycanı təbrik edirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

O bildirib ki, Rusiya ilə Türkiyə atəşkəs monitorinq mərkəzi haqqında müqavilə imzalayıb.

R.T.Ərdoğan qeyd edib ki, Türkiyə Rusiya ilə birgə sülhməramlıların tərkibində yer alacaq. Bəyanatın imzalanması ilə Azərbaycan xalqını və qardaşım İlham Əliyevi təbrik edirəm. Hər zaman olduğu kimi biz Azərbaycanın yanında olduq və işğalın sona çatması üçün hər bir şeyi etdik".

