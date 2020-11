Xocavənd polis şöbəsi Hadrutda yerləşdirildi

Xocavənd polis şöbəsi Hadrutda yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə Xocavənd icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov deyib.

E.Hüseynov bildirib ki, Hadrutda komendatura yaradılıb və komendant da Xocavənd rayon polis şöbəsinin rəisidir.

E.Hüseynov bildirib ki, Hadrutda müvafiq dövlət orqanları su, işıq, əmlak inventarlaşdırılması və digər məsələlər həyata keçirilir, yəni Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında Fərmana uyğun olaraq hər bir dövlət orqanı öz tapşırığını yerinə yetirir.

