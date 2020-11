"Neftçi”nin baş məşqçi vəzifəsinə yeni təyinat olub. Klubun Müşahidə Şurasının qərarı ilə komandanı Samir Abasov çalışdıracaq. 42 yaşlı mütəxəssislə 2021/2022-ci illər mövsümünün sonunadək müqavilə bağlanıb.

Qeyd edək ki, Abasov 2003/2004 mövsümündə "Neftçi”də çıxış edib, Azərbaycan çempionatının və kubokunun qalibi olub. O, baş məşqçi kimi "Sumqayıt” (2015-2018) və "Zirə” (2018-2019) klublarında çalışıb.

