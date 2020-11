Qarabağa yeridilən Rusiya sülhməramlılarının komandanı general Rüstəm Muradov kimdir?

Rusiyanın Qarabağa gətirdiyi sülhməramlılara general-leytenant Rüstəm Muradov rəhbərlik edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rüstəm Muradov 1973-cü ildə Dərbəndin Çinar kəndində anadan olub. Onun əsli Tabasaran rayonunun Xanak kəndindəndir. Bəzi mənbələr Muradovun milliyətcə azərbaycanlı, bəziləri isə tabasaranlı olduğunu bildirir.

Muradov 1990-cı ildən hərbi xidmətdədir. Şərq Hərbi Dairəsində xidmətlərinə görə o, 2012-ci ildə general-mayor rütbəsi alıb.

O, 2015-2017-ci illərdə 41-ci ordunun Baş Qərargah rəisi təyin edilib. 2016-cı ildə isə Donbasdakı Rusiya-Ukrayna Atəşkəs Məsələlərinə Nəzarət və Koordinasiya Mərkəzində Rusiyanın təmsilçisi olub. Buradan 2017-ci ildə Suriyaya göndərilən Muradov göstərdiyi xidmətə görə Rusiya Qəhrəmanı adına layiq görülüb.

2018-ci ildə isə o, Cənub Hərbi Dairəsinin rəhbərinin müavini təyin edilib. Məhz burada ona general-leytenant rütbəsi verilib.

