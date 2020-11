Ötən gün xalqımız qələbə sevincini böyük coşqu ilə qarşılayıblar.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, qələbə xəbərinə sevinən hər kəs sevincini küçələrə çıxmaqla bölüşüb. Şəhərdə təhlukəsizliyi qorumaq üçün polislərimizin də bu işdə əməyi böyükdür. Əsl bayram abu-havası yaşanan Bakıda sakinlər mahnı çalıb oynayırdılar. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə polislərimiz də sevincini rəqs etməklə göstəriblər. Onların rəqsi coşqu ilə qarşılanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

