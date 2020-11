Araik Ermənistan xaqlını biabır etdi

“Kimisə xəyanətdə günahlandırmaq lazımdırsa, onda bütün erməni xalqını günahlandırın”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın “prezidenti” Araik Arutyunyan feysbukda canlı yayım zamanı deyib.

Arutyunyan Şuşadakı məğlubiyyəti xatırlayaraq bildirib ki, Azərbaycan Ordusu Talış kəndini işğaldan azad edib Madagizə yaxınlaşanda erməni hərbçiləri təşviş içində “Yexniker” rayonundan qaçıblar və ön cəbhəyə dəstək üçün canlı qüvvələri olmayıb. Bəzi nizamsız bölmələr də ön mövqeləri tutmaqdan imtina ediblər.

“Mən dedim ki, irəli getmək lazımdır, ancaq onlar getmədilər. Hər dəfə xəbərdarlıq etdim ki, bizə canlı qüvvə lazımdır. Mütəxəssislərin təxminlərinə görə, qələbə üçün 80-100 min nəfərin səfərbər edilməsi lazım idi.

Torpaqları kim satdı? Biz bunu bütün xalq olaraq etdik, 18-20 yaşlı uşaqlarımıza xəyanət etdik”, - deyə separatçı rejimin “rəhbəri” deyib.

Onun sözlərinə görə, xain axtaran siyasətçilər əvvəlcə döyüşlərdə özlərinin, yaxınlarının və qohumlarının iştirakı barədə məlumat versinlər:

“Camaatı aldatmaq üçün selfi çəkmək lazım deyildi. Əsas problem əsgərlərin tək qalmaları idi. Döyüşənlər 18 yaşlı uşaqlar idi. Sonda onlar üçün də təhlükə yarandı və sülh sazişi imzalandı. Qarabağdan qaçıb Ermənistanda gizlənən kişilər satqındır.

Bizim Xankəndidə müdafiəçilərimiz yox idi, çünki hamısı ön cəbhədə idi. Bir neçə yüz, maksimum 100-200 nəfər var idi. Könüllülər, indi günahkar axtaranlar harda idi?”.

