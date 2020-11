Azərbaycanın tarixi şəhəri Şuşada 28 ildən sonra ilk dəfə Azan oxunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Azanı oxuyan şəxs də Azərbaycan Ordusunun əsgəridir.

Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri 8 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Ordusu tərəfindən işğalçılardan azad olunub.

