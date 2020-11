SON DƏQİQƏ! Putin Dağlıq Qarabağla bağlı FƏRMAN İMZALADI

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağda sülhün dəstəklənməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən verdiyi xəbərə görə, Rusiya Prezidenti ildə iki dəfədən az olmayaraq Dağlıq Qarabağdakı sülhməramlıların rotasiyasının keçirilməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə tapşırıq verib.

“Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi sülhməramlı kontingent heyətini ildə ən azı iki dəfə və hərbi texnika isə texniki cəhətdən ehtiyac yarandıqca dəyişdirməlidir”,- deyə sənəddə qeyd olunub. Fərman imzalandığı gündən, 10 noyabrdan qüvvəyə minir.



