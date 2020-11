Azərbaycan ordusunun əsgərləri Şuşada Gövhər Ağa məscidini təmizləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə video “Telegram” sosial şəbəkəsində yayılıb.

Bir qrup hərbçimiz məscidin içindəki zibilləri süpürüblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

