Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Azıx, Akaku və Ağbulaq kəndlərindən videoreportaj yayımlayıb.

Metbuat.az həmin videoreportajı təqdim edir.

