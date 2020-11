Ermənistanın ağır məğlubiyyətindən sonra ölkə mətbuatı Nikol Paşinyanın harada olduğunu araşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi mənbələr Paşinyanın həyat yoldaşı və oğlu ilə Müdafiə Nazirliyində gizləndiyini, bəziləri isə ABŞ-ın İrəvandakı səfirliyinə sığındığını iddia etdi.

Ermənistan mətbuatı "Paşinyanın harada olduğunu bilmək insanların ən təbii haqqıdır" deyə qeyd edib. Paşinyanın iki qızının da bir həftə əvvəl Kanadaya getdiyi iddia edilib.

