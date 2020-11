Qarabağda Rusiya sülhməramlılarını kim maliyyələşdirəcək? - Putindən AÇIQLAMA

Rusiya Prezidenti Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı birləşmələrinə maliyyə dəstəyi ilə bağlı hökumətə tapşırıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dağlıq Qarabağda sülhün dəstəklənməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında rusiya prezidentinin fərmanında bildirilib.

Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumətə hərbi qulluqçuların maddi dəstəyinin təmin edilməsi və ailə üzvləri də daxil olmaqla əlavə zəmanət və təzminatların verilməsi daxil olmaqla, nağd pul müavinətlərinin ödənilməsini təmin etməklə, sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər üçün maliyyənin təmin edilməsini tapşırıb.(Apa)

