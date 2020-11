28 ildən sonra Şuşaya girən ilk azərbaycanlı qadın - FOTO

Sosial şəbəkələrin gündəminə düşən Nəcibə Fərmanova 28 il sonra Şuşaya ilk girən azərbaycanlı qadın kimi yaddaşlarda qaldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yeniavaz.com bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə şəkli paylaşılaraq çoxlarının qibtə obyektinə çevrilən Nəcibə xanımla əlaqə saxladı. Xanım 28 il sonra Şuşaya girən ilk azərbaycanlı xanım kimi hisslərini belə dilə gətirir:

"Bu hisləri təsvir etmək mümkün deyil. Mən elə bilirdim ki, ürəyim köksündən çıxıb çöldə döyünür. Onu yaşamaq lazımdır. Çox qəribə hislərdir. Təsəvvür eləməzdim ki, bu hisləri o dərəcədə keçirə bilərəm".(Big.az)



