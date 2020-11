Ağstafa şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Elvin İmaməliyev torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşlər zamanı şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi şəhidiə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

