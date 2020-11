Azərbaycanlı hərbçi işğaldan azad edilmiş Şuşada öz küçəsini və böyüdüyü evi tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada paylaşılıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

