Ovannisyan istefa verdi - "Təhsilimi inkişaf etdirəcəm"

Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artsrun Hovhannisyan istefa verdiyini açıqlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, feysbuk səhifəsində yazıb.

“Səhvsiz insan yoxdur” deyən Ovannisyan ölkə ictimaiyyətinə açıqladığı bütün xəbərlərin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Baş Qərargahı və Qarabağın “müdafiə ordusu” tərəfindən təqdim edilən məlumatlara əsaslandığını bildirib: "Mən xalqıma yalan danışmadım. Müdafiə Nazirliyi nə dedisə onu da yazdım. Ayın 9-u artıq həqiqəti bildim və xalqı ruhlandıracaq şeylər yazmadım. Siyasəti və hərbi işləri də buraxıram, istefa verirəm. Bundan sonra humanitar elmlərə yönələcəm, çoxlu kitablar oxuyacam, təhsilimi inkişaf etdirəcəm."

