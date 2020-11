Vətən müharibəsində qələbə qazanmış Azərbaycan Ordusunun zabitlərindən biri, kapitan Elbrus Mikayılov Baku TV-yə müsahibə verib. Metbuat.az xəbər verir ki, döyüş əməliyyatlarından və cəbhədəki vəziyyətdən danışan kapitan Mikayılov maraqlı təəssüratlarını "Baku Tv" ilə bölüşüb. Ətraflı videoda:

