Şuşa şəhərində yerləşən Gövhər Ağa məscidində 28 ildən sonra ilk namaz qılınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video yayılıb.

Kadrlardan görünür ki, Şuşa məscidinin minarəsində Azərbaycan bayrağı asılıb, qəhrəman hərbçilərimiz namaz qılmaq üçün məscidə daxil olurlar.

