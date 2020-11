Türkiyə millisi karantinə alındı

Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci turunda Rusiya ilə qarşılaşacaq Türkiyə yığması Rivadakı Hasan Doğan adına Təlim-Məşq Bazasında karantinə alınıb.

Metbuat.az Türkiyə Futbol Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb millinin baş məşqçisi Şenol Güneş və bəzi futbolçuların noyabrın 11-də evdə Xorvatiya ilə yoldaşlıq matçında (3:3) qonaq komandanın koronavirusa yoluxmuş müdafiəçisi Domaqoy Vida ilə yaxın təmasda olmasıdır.

Futbolçular, məşqçilər heyəti və digər işçilərin noyabrın 15-də Rusiya ilə keçiriləcək oyunadək hər gün koronavirus testi verəcəyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.