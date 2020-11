AVRO-2020-nin bütün iştirakçıları müəyyənləşdi

Avropa çempionatının bütün iştirakçılarının adına aydınlıq gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, dünən keçirilən pley-off oyunlarının ardından son 4 xoşbəxt komanda bilinib.

Bunlar Şimali Makedoniya, Macarıstan, Slovakiya və Şotlandiyadır. Adıçəkilən komandalar Belçika, İtaliya, İngiltərə, Almaniya, İspaniya, Ukrayna, Fransa, Polşa, İsveçrə, Xorvatiya, Niderland, Rusiya, Portuqaliya, Türkiyə, Danimarka, Avstriya, İsveç, Çexiya, Uels və Finlandiya ilə final mərhələsində yer alacaqlar.

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən 2021-ci ilin yayına təxirə salınan AVRO-2020-nin matçları Bakı da daxil olmaqla qitənin 12 şəhərində baş tutmalıdır.



