Respublikanın Xalq artisti, Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru Əli Nurun oğlu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyorun sənət yoldaşları bildirblər.

Əli Nurun oğlu, baş leytenant Rövşən Nurzadə vətənin azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ,Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub.

Allah rəhmət eləsin..

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.