SOCAR Vətən Müharibəsində Şəhid olanların ailələrinə yardım edəcək

"İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş həmkarlarımızın ailələrinə SOCAR üzrə minimum əmək haqqının 40 misli həcmində yardımlar veriləcək".

Bu barədə Metbuat.az-a SOCAR-ın İcatmaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov bildirib.

İ.Əhmədov qeyd edib ki, müharibədə əlil olmuş işçilərə isə SOCAR üzrə minimum əmək haqqının 20 misli həcmində birdəfəlik yardımlar ediləcək:

“Böyük Qələbənin əldə olunması üçün bir çox həmkarımız qəhrəmancasına şəhid olub. Allahdan onlara rəhmət diləyir, onlarla fəxr edirik”.

