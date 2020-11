Milli Məclisdə Azərbaycan Ali Baş Komandanına və xalqına müraciətin mətnini hazırlamaq üçün komkissiya yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komissiyanın sədri Milli Məclisin Birinci vitse-prezidenti Əli Hüseynli, üzvləri isə deputatlar Nizami Cəfərov, Tural Gəncəliyev, Erkin Qədirli, Nigar Arpadarai təyin edilib.

