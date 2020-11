Azərbaycanlılar 28 ildən sonra ilk dəfə Şuşada, Gövhər ağa məscidində cümə namazı qılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayımlanıb.

Namaz vəhdət şəklində, yəni sünni və şiələrlə birlikdə qılınıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu 28 ildən sonra, bu il noyabrın 8-də Şuşa şəhərini işğaldan azad edib.

