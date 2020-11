Qarabağı boşaldan erməni uşaqları məktəb divarlarına bu "ismarış"ları yazıblar - FOTOLAR

İşğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarını tərk edən erməni məktəblilər özlərindən sonra "biz havanı zəhərləyəcəyik ki, bütün azərbaycanlı uşaqlar ölsün”, "biz sizə yaşamağa imkan verməyəcəyik” kimi aqressiv ismarışlar qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkələrdə erməni səhifələri yazır. "Arsax”dakı şagirdlər məktəbin fasadında və sinif otaqlarının divarlarında belə yazılar yazıb”, - deyə erməni istifadəçiləri qeyd edib.

Erməni uşaqlarının bu terror əhvalı əslində "birgəyaşayış” imkanlarını kimin məhv etdiyi, kimin nifrət saçdığını aydın göstərir. (axar.az)

