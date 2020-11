Peskovdan vurulan helikopterlə bağlı daha bir AÇIQLAMA

"Bakının helikopterin vurulmasına çox tez reaksiya verməsi Moskvanın hadisə ilə bağlı üzrxahlığı qəbul etməsinə imkan yaradıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Bu, əlbəttə ki, bütün hərbi rəhbərlərimiz, silahlı qüvvələrdə xidmət edən bütün insanlarımız və bütün vətəndaşlarımız üçün ağrıdır. Azərbaycanlıların, Azərbaycan Prezidentinin ani reaksiyası və Azərbaycanın vəziyyəti qərəzsiz araşdırmağa və təqsirkarları cəzalandırmağa hazır olduğunu elan etməsi üzrxahlığın qəbul edilməsinə imkan verdi”, - deyə Peskov bildirib.

Xatırladaq ki, Rusiyanın "Mi-24” helikopteri noyabrın 9-da Ermənistanla Azərbaycan sərhədi yaxınlığında vurulmuşdu. Hadisə nəticəsində iki heyət üzvü həlak olmuş, bir nəfər isə yaralanmışdı.

Hadisə ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi helikopterin səhvən vurulduğu ilə bağlı bəyanat yaymış və Azərbaycan tərəfinin müvafiq kompensasiyanın ödənilməsinə hazır olduğunu açıqlamışdı.(Qafqazinfo)

