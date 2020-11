Peskovdan Kəlbəcərin qaytarılması ilə bağlı AÇIQLAMA

''Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların Azərbaycana verilməsi prosesində Rusiya sülhməramlılarının iştirakı məsələlərini komandanlığa yönəltmək lazımdır''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmirti Peskov bildirib.

“Bu rayonun qaytarılması Putin, Əliyev və Paşinyan tərəfindən imzalanan birgə bəyanatda nəzərdə tutulub. Bu, erməni tərəfinin üzərinə götürdüyü öhdəlikdir. O ki, qaldı Rusiya sülhməramlılarının bu prosesdə iştirakı məsələsinə, sizə cavab verə bilmərəm. Yaxşı olardı ki, belə sualları komandanlığa yönəldəsiniz”, - deyə Rusiya prezidentinin sözçüsü Kəlbəcər rayonunun Azərbaycana verilməsində Rusiyanın rolu nədən ibarət olacaq sualına cavabında vurğulayıb.

