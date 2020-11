ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Hillari Klinton Co Baydenin yeni formalaşacaq administrasiyasında təmsil oluna bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Washington Post” məlumatlı mənbəyə istinadən bildirib.

Nəşr yazıb ki, H. Klintonun namizədliyi ABŞ-ın BMT-dəki nümayəndə heyətinin rəhbəri postu üçün nəzərdən keçirilir.

